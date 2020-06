SCUOLA Test sierologici per gli insegnanti in vista di esami e scrutini

Continua l'incessante lavoro dell'Iss per testare quanti più lavoratori, alla ricerca di possibili anticorpi nel sangue dei sammarinesi. Questa mattina è la volta degli insegnanti che si sono ritrovati a gruppi davanti alle tende pre triage allestite all'esterno dell'ospedale. Sono stati tutti convocati, sia quelli che giudicheranno i maturandi alle prese con gli esami, in presenza, delle quinte classi della Scuola Secondaria Superiore e delle terze Medie, sia gli altri, in quanto impegnati con gli scrutini. Gli esami cominceranno il 12 giugno per le Scuole medie e il 18 per le Scuole secondarie superiori. Non sono previste prove scritte ma solo un colloquio che per gli studenti delle superiori avrà una durata di 80 minuti.

