SAN MARINO “Testimone di carità e amore”: installata la targa in memoria di Padre Marcellino L'installazione, alla presenza dei Capitani Reggenti, avvenuta in prossimità della Chiesa del Crocefisso

Oltre cinquant'anni in Congo per aiutare bambini e bisognosi: Padre Marcellino è testimone di carità e amore e proprio così è stato ricordato con l'installazione della targa alla memoria del “Leone africano”, come lo chiamavano gli amici. Presenti allo svelamento i Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi insieme al Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci e al Capitano di Castello di Città Alberto Simoncini.

Padre Marcellino dal 1968 sino alla morte nel 2014 ha vissuto in Congo, nelle zone più pericolose e disagiate per aiutare la popolazione dedicandosi a garantire istruzione, infrastrutture sanitarie, alfabetizzazione.

Nel servizio le interviste a Matteo Ciacci (Segretario di Stato al Territorio) e John Bianchi (Presidente Associazione Padre Marcellino)

