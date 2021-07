SINERGIA E COORDINAMENTO "The Lovely Places": nuovo brand e nuovo portale web per il Tavolo Territoriale sul Turismo Avviata la fase esecutiva del progetto che coinvolge 116 comuni di Marche ed Emilia Romagna e i 9 Castelli del Titano. Pedini Amati: "Un simbolo che rappresenta tutti"

A un anno esatto dalla presentazione dell'iniziativa, il TTT si riunisce al Kursaal e avvia la fase esecutiva in linea con i principi dell’Agenda 2030, con il sostegno dell'Organizzazione MOndiale del Turismo.

Il Tavolo Territoriale sul Turismo acquista piena operatività, forte di una ancor più stretta collaborazione sancita, ieri, dalla firma del Memorandum d'Intesa tra il Segretario Federico Pedini Amati e il Ministro Massimo Garavaglia, in mattinata rientrato a Roma per impegni indifferibili ma partecipe all'assise con un intervento telefonico. Memorandum che al primo punto guarda proprio alla cooperazione strategica tra i due Stati, le Regioni Emilia-Romagna e Marche, 116 Comuni e 9 Castelli. Lanciato da Garavaglia un appello all'organizzazione, al lavoro serio, all'importanza del coordinamento.

Da oggi “il vero inizio”, la concretizzazione di un percorso nato un anno fa: primo scambio di vedute, dunque, sui tasselli già messi insieme e gli impegni più vicini. Fondamentale il passaggio verso l'accreditamento a Bruxelles per tentare di intercettare finanziamenti da parte della Commissione europea. E ci sono buone prospettive di riuscirci. A dare man forte, anche la richiesta già annunciata da Garavaglia e ricordata nell'occasione dal Segretario Generale del Ministero, Lorenzo Quinzi, di poter inserire nel Bilancio un apposito capitolo di spesa per la realizzazione di questo progetto di sviluppo turistico sostenibile ed extraterritoriale.

Dai sindaci intervenuti apprezzamenti a Pedini Amati per “il carisma e la tenacia” dimostrati nel perseguire l'obiettivo. Tutti fermamente convinti della bontà di una proposta capace di mettere in rete un intero territorio, senza barriere.

TTT che da oggi cambia brand in “The Lovely Places”: varato in tempo reale il nuovo portale web www.thelovelyplaces.com che punta sull'amore per i territori attraverso ben 12 itinerari; esperienze da vivere, per oltre 5mila km in modalità slow e green. Sul palco anche Alessandra Priante, Direttore dell'Area Europa UNWTO, con la quale il Segretario Pedini si è anche direttamente confrontato a margine del convegno. Ipotizzata la possibilità di ospitare in futuro un grande evento in territorio.

Nel video le interviste a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo e Alessandra Priante, Direttore dell'Area Europa UNWTO.

