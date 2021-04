The Market, accordo occupazionale. Lonfernini: “Obiettivo è occupare quanti più residenti, mediando tra esigenze interne e del Gruppo”

Un nuovo step verso l'apertura di The Market. Il Segretario al Lavoro, Teodoro Lonfernini firma l'accordo occupazionale con il Presidente di The Market ProCo, Gabriele Cerminara per “un progetto nel quale abbiamo investito tanto” – si parla di un complesso da 150 milioni di euro – “e che crediamo possa portare valore aggiunto a tutto il territorio – dice - non solo in termini occupazionali”. Con l'accordo occupazionale – prosegue – si raggiunge un ulteriore passo di grande interesse, in particolare per i cittadini di San Marino. Il 24 giugno si avvicina e l'auspicio è che sia una apertura di grande soddisfazione per tutte le parti e che questo centro possa nel tempo consolidarsi, dando grandi soddisfazioni”.

Parla di “progetto di sistema” il Segretario Lonfernini, che nella firma di oggi vede “un altro tassello fondamentale, nell'obiettivo di occupare quanto più personale residente, rispondendo così alle necessità interne, insieme, tenendo conto delle esigenze di The Market e dei marchi interessati”.

“I numeri sono importanti – prosegue - stiamo parlando di un insediamento commerciale che, a regime, raggiungerà qualche centinaia di dipendenti. La logica di un verbale di accordo siglato tra la Segreteria al Lavoro e il Gruppo sia stato un atto obbligato e saggio, proprio in questa duplice ottica, dell'accompagnare le esigenze occupazionali interne e quelle dei titolari del progetto”.









Accordo presentato nei giorni scorsi ai sindacati: da subito, la CSU; oggi anche l'USL che, oltre a sollecitare “la responsabilità di chi si deve ricollocare nel mondo del lavoro”, è tornata a rilevare ritardi nell'avvio di percorsi formativi che si volevano “più strutturati e specifici”. “Se rivolgono a me una azione tardiva in questa direzione – replica Lonfernini - sbagliano la mira. Mi sento di rassicurare; abbiamo lavorato in maniera costante con i titolari del progetto, mediando, perché tutto rientrasse in logiche di sistema e di grande equilibrio”. E prosegue: “Ci sono aspetti sui quali si può continuare a migliorare, proprio rispetto ai lavoratori sammarinesi”, invitando a “leggere il percorso di avvicinamento all'assunzione come un momento formativo, che riguarda certamente l'esperienza all'interno di questo progetto – dice - ma che sarà un bagaglio formativo che si porteranno avanti nel tempo”.

Mediazione, si diceva, operata tra i requisiti minimi inizialmente presentati da The Market e dai brand – molto alti, in quanto parametrati ad un contesto internazionale più libero - con l’obiettivo di adeguarli alle caratteristiche dei disoccupati residenti e a contestualizzare il progetto in una realtà come quella Sammarinese. Concordato, per esempio, che il requisito richiesto di avere maturato un’esperienza professionale minima di 18 mesi, possa essere sostituito con un percorso in addetto alle vendite da avviarsi al più presto.

Nel video le interviste al Presidente di The Market ProCo, Gabriele Cerminara e al Segretario di Stato al Lavoro, Teodoro Lonfernini