"The Market", allarme della CSU: "Ancora mistero sugli impegni occupazionali"

La Fulcas Csu definisce sconcertanti le dichiarazioni del Segretario per il Lavoro sulla presunta indisponibilità dei sammarinesi nei fine settimana e sull'assenza di figure con le necessarie professionalità. Inaccettabile – scrive – che a ridosso dell'inaugurazione ci si accorga della mancanza di personale con i dovuti requisiti, dopo aver ignorato per anni le richieste di far partire tutti i percorsi di formazione necessari. “Sarebbe stato molto meglio – afferma la Csu - coinvolgere fin da subito le organizzazioni sindacali e accogliere le sollecitazioni per l'avvio di percorsi di formazione, senza arrivare a questa situazione”.









In merito all'accordo occupazionale in procinto di essere firmato con la Borletti Group, la CSU - in attesa di poterlo visionare - si dice preoccupata che non venga siglato con i vari brand che di fatto procederanno alle assunzioni, e chiede come mai non siano stati inclusi, oltre ai lavoratori del settore vendita, anche quelli delle attività di supporto come vigilanza e ristorazione. Sollecita quindi un incontro con il gruppo Borletti e con i rappresentanti dei brand, "per evitare che l'accordo rimanga un pezzo di carta senza nessun valore ed efficacia".