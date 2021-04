OUTLET EXPERIENCE "The Market" aprirà ad inizio estate: taglio del nastro il 24 giugno

Se fino a sabato regnava l'incertezza, oggi è la stessa “The Market” a mettere fine a dubbi ed ipotesi, annunciando la data di inaugurazione: aprirà le porte al pubblico giovedì 24 giugno. In via di completamento i primi 17.000 mq. Ospiteranno 70 punti vendita con brand di lusso su cui vige, ancora, il massimo riserbo. L'outlet potrà ospitare fino a 130 negozi dato che il progetto prevede un ampliamento della superficie fino a 25.000 mq per un investimento complessivo di oltre 150 milioni di euro.

“Siamo convinti - afferma Giuseppe Roveda, AD di Aedes Siiq S.p.A. – che l’alto posizionamento del prodotto unito alla finalità strategica della sua realizzazione nel contesto sammarinese rappresentino un valore aggiunto per tutti i soggetti interessati, dalle amministrazioni pubbliche e indotto ai tenant e clienti”. L’outlet sarà aperto tutti i giorni dell’anno, salvo diverse disposizioni delle autorità competenti. Considerata, inoltre, l’emergenza sanitaria ancora in corso, la tutela e la sicurezza dei visitatori sarà uno degli elementi prioritari.

“San Marino Outlet Experience sarà un luogo elegante, sicuro ed accogliente” afferma Maurizio Borletti, Co-Founder di Borletti Group. “Il progetto ha le potenzialità per attrarre circa 2 milioni di turisti ogni anno. San Marino è, infatti, per sua natura la meta ideale di un turismo in cerca di occasioni di cultura, divertimento e shopping”. Il progetto architettonico è curato nei minimi dettagli e ha già ottenuto uno dei più affermati standard di certificazione internazionale per la sostenibilità edilizia. La struttura è stata progettata con tecnologie innovative, materiali eco-sostenibili ed è integrata nel paesaggio. Prevede, fra l’altro, l’utilizzo di illuminazione a Led e un impianto fotovoltaico in grado di generare oltre 300 MWh all’anno, pari al 38% del fabbisogno totale delle parti comuni. Un percorso pedonale gestirà i flussi in ingresso ed uscita ed è stato realizzato un parcheggio da 1.400 posti coperti, con accesso diretto al centro tramite ascensori. C'è anche un'area esterna dedicata ai veicoli elettrici dotata di 38 colonnine di ricarica disponibili gratuitamente.

