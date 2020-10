The Market: Righi e Lonfernini al cantiere di una costruzione "pari solo a Dubai"

I Segretari all'Industria Fabio Righi e al Lavoro Teodoro Lonfernini in visita oggi al cantiere di The Market guidati da una delegazione di suoi rappresentanti. C'è massimo riserbo da parte dei dirigenti su data di apertura e brand. Quel che si sa è che saranno di altissimo livello, in linea con una costruzione unica nel suo genere in Italia e forse equiparabile solo al The Mall di Dubai.

Standard di qualità elevatissimi per un'opera ricca di piazze, negozi, spazi per eventi e manifestazioni, zone dedicate a ristoranti e bar. The Market ha avuto fin dalla sua nascita un percorso travagliato: dalla posa della prima pietra a novembre del 2016 i lavori hanno subito rallentamenti che hanno fatto slittare in avanti l'inaugurazione. Il cantiere si era infatti fermato per un paio di mesi l'anno scorso a causa del blocco dei pagamenti di Banca Cis e quest'anno per l'emergenza sanitaria. Ad oggi però i lavori procedono a spron battuto e l'apertura si avvicina a grandi passi.



