The Market: siglato l'accordo occupazionale

Un nuovo fondamentale step verso l'apertura di The Market. Questa mattina a Palazzo Mercuri la firma dell'accordo occupazionale fra il segretario di Stato al Lavoro Teodoro Lonfernini e il Presidente di The Market ProCo, Gabriele Cerminara. Ricorda il supporto, negli anni, delle Segreterie di Stato coinvolte per “un progetto nel quale abbiamo investito tanto – ha detto – e crediamo possa portare un grande valore aggiunto a tutto il territorio”, non solo in termini occupazionali”. Con l'accordo occupazionale – dice ancora – si raggiunge un ulteriore passo di grande interesse, in particolare per i cittadini di San Marino.

Il 24 giugno si avvicina e l'auspicio è che sia una apertura di grande soddisfazione per tutte le parti e che questo centro possa nel tempo consolidarsi dando grandi soddisfazioni”. Parla di “progetto di sistema” il segretario Teodoro Lonfernini, che nella firma di oggi vede “un altro tassello fondamentale, che dovrà dare prova della capacità di poter assumere dipendenti sia residenti, rispondendo così alle necessità interne, tenendo naturalmente conto delle esigenze di The Market”. “I numeri sono importanti – prosegue - stiamo parlando di un insediamento commerciale che, a regime, raggiungerà qualche centinaia di dipendenti. La logica di un verbale di accordo siglato tra la Segreteria al Lavoro e il Gruppo sia stato un atto obbligato e saggio, proprio in questa duplice ottica, dell'accompagnare le esigenze occupazionali interne e quelle dei titolari del progetto”.

Seguiranno approfondimenti

