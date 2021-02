"The Market": ultimo miglio prima dell'apertura al pubblico, entro marzo?

A quasi tre anni dai primi sbancamenti, sembrano essere ormai all'ultimo miglio i lavori per la realizzazione di “The Market”. Intanto sul sito della “Dea Real Estate advisor” c'è scritto che aprirà al pubblico nel “primo quarter 2021 e cioè entro il prossimo mese di marzo. Sarà davvero così?. “Quando ci sarà una data precisa, la comunicheremo” si limitano a dichiarare dalla direzione Marketing di “The Market”. Nessun commento neppure dal general contractor “Colombo Costruzioni” così come da parte delle maestranze che si attengono rigorosamente alla regola del silenzio.









Parlano tuttavia le immagini, girate questa mattina, che mostrano un cantiere ancora in attività ma una costruzione apparentemente vicina alla conclusione e alle immagini del video rendering, realizzato in fase di progetto. Maurizio Borletti - numero 1 del Gruppo Borletti che ha un ruolo primario nel progetto di “The Market” - a marzo 2018, aveva descritto ad Rtv anche le ricadute occupazionali: “Verranno assunte nella prima fase 500 persone e altre 250 nella fase successiva, impiegate direttamente dai negozi del polo”. La fase 1 di “The Market “– con un investimento di circa 100 milioni di euro - prevede l'attivazione di 80 negozi. Inizialmente la previsione d'apertura era a settembre 2019 ma poi è slittata per vari fattori, non ultimo la pandemia tuttora in corso. Avviati intanto i lavori per la sistemazione della viabilità dedicata – ha dichiarato recentemente il Segretario Canti –. Nelle aspettative dei promotori del progetto a regime dovrà servire flussi di quasi due milioni di persone all'anno.