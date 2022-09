The Space Tour: 4 tappe di formazione sull'e-commerce

Le opportunità nel fare e-commerce e come farlo. Da The Space la formazione, in quattro appuntamenti gratuiti, verso una stagione che si annuncia difficile per il settore. Come vendere di più e ottimizzare gli e-commerce. Iniziativa di formazione, verso i mesi più cruciali dell'anno per il comparto, che viene da The Space – a San Marino da 3 anni per lo sviluppo di siti web in particolare proprio per l'e-commerce. Fornire knowhow per approcciare al meglio un mercato altamente competitivo, riconoscendo, per le imprese, la necessità di una educazione, non solo digitale, mirata. Relatori: Filippo Bacciocchi e Nicolò Forcellini; si parte domani a San Marino, prenotazioni già esaurite. Poi tappa a Rimini, il 27 ottobre; 10 e 24 novembre a San Giovanni in Marignano e Cesena.

Nel video, l'intervista a Filippo Bacciocchi, marketing manager e fondatore di The Space

