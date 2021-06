INTRATTENIMENTO The vibe is on: ad una settimana dall'evento test nessun contagio Il Ministro Garavaglia guarda al modello San Marino per la riapertura delle discoteche in Italia

The vibe is on: ad una settimana dall'evento test nessun contagio.

Ad una settimana dall'evento test The Vibe is On, non è stato registrato nessun contagio. Le prime conferme arrivano dal monitoraggio compiuto su un campione di circa 500 persone formato da 212 cittadini sammarinesi, 139 membri dello staff e da altri partecipanti provenienti da varie parti d'Italia. Un risultato a cui guardare con moderato ottimismo - scrive la Segreteria al Turismo - e che certifica, almeno in via temporanea, il successo dell'esperimento che si proponeva di inviare un segnale forte al mondo dell'intrattenimento, fermo da oltre un anno a causa della pandemia, dimostrando che attraverso controlli rigorosi e un protocollo sanitario stringente, è possibile organizzare in sicurezza eventi di questa portata.

[Banner_Google_ADS]



Risultato - si legge - che testimonia anche l'efficacia del modello green pass: l'ingresso all'evento era infatti consentito esclusivamente a chi poteva esibire un certificato di avvenuta vaccinazione o di guarigione dal Covid o, in alternativa, un tampone negativo eseguito entro le 48 ore precedenti. San Marino e la Segreteria al Turismo - aggiunge il Gruppo Musica - si sono dimostrate all'avanguardia nell'accogliere la sfida diventando un punto di riferimento anche a livello europeo. La campagna di monitoraggio proseguirà anche nei prossimi giorni. Intanto il ministro Massimo Garavaglia che già nei giorni scorsi si era complimentato con San Marino, torna a parlare dell'evento test prendendo il Titano da esempio nell'ottica di una riapertura delle discoteche in Italia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: