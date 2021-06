TURISMO The vibe is on: presentato l'evento test per tornare a ballare in sicurezza Evento nel segno della musica e dei protocolli anti-Covid organizzato dal Gruppo Musica con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo: “Un test per dimostrare che la ripartenza in sicurezza è possibile"

Presentato ufficialmente questa mattina dalla Segreteria di Stato al Turismo “The Vibe is On”. Si tratta dell'evento test, il primo di questo tipo in tutta Italia, per tornare a ballare in sicurezza. Organizzato dal Gruppo Musica si svolgerà sabato 19 giugno all'area eventi San Marino Shooting Club, zona tiro a volo.

Quasi 1000 i biglietti già venduti. Intorno alle 2.000 il numero massimo di persone previste. I biglietti possono essere acquistati solo online attraverso il portale “ticketsms”. Massima l'attenzione alla sicurezza: si potrà infatti accedere alla manifestazione solo presentando un certificato di avvenuta vaccinazione o guarigione dal covid o in alterativa un tampone negativo eseguito entro le 48 ore precedenti. Altamente consigliato l'utilizzo della mascherina. Presenti inoltre 100 stuart .

Nel corso della serata suoneranno grandi dj internazionali: da Sven Vath e Dana Ruh. “Vogliamo dimostrare che eventi come questi sono controllati e controllabili” sottolinea Tito Pinton.



L'intervista a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo) e Tito Pinton (Gruppo Musica)



