Theresa May: “il Regno Unito e San Marino sono solidi amici”

Atto finale della giornata il conferimento dell'onorificenza di Gran Croce dell'Ordine Equestre di Sant'Agata. Come segno di riconoscenza per l'impegno politico e sociale di Theresa May; e la sua opera di sensibilizzazione, in favore del Titano, nei momenti più duri dell'emergenza pandemica. La ex Premier ha reso omaggio al coraggio, alla “resilienza”, mostrati dai sammarinesi di fronte a questa sfida; per la quale invoca una “risposta globale efficace”. “Il Regno Unito e San Marino sono solidi amici”, ha detto. Il Segretario Beccari ha sottolineato come nell'attuale scenario internazionale siano strategici dialogo ed azioni sinergiche. E le relazioni con il Regno Unito sono sempre più strutturate.







Il Picchetto militare d'onore ha salutato l'arrivo di Theresa May. Prima donna a ricoprire l'incarico di Primo Ministro dopo Margaret Thatcher, ha ricordato la Reggenza; che ha fra le altre cose sottolineato la sua azione per l'uguaglianza di genere, a difesa dei deboli, a tutela dei diritti civili. Ideali sempre supportati da San Marino, è stato detto; così come la lotta contro odio e intolleranza. Udienza interamente in inglese; come da prassi, ormai, vista la profondità dei rapporti bilaterali. A Palazzo membri dell'Esecutivo, consiglieri, autorità militari, rappresentanti dello YEPP. La May ha salutato tutti, personalmente. In precedenza - sempre insieme al marito, e alla delegazione - era stata accolta dal Segretario agli Esteri al Begni; dove si è tenuto un colloquio riservato al quale hanno preso parte anche il Console Bragagni e l'Ambasciatrice Marchetti.

Nel servizio l'intervista a Luca Beccari – Segretario di Stato Esteri