TURISMO Tiene il Ferragosto in spiaggia a Rimini, ma "trovare nuove idee". Pedini Amati: "Bene San Marino, ma vacanze più brevi" Sondaggio tra operatori e turisti. Pagliarani (Bagno 26): "Teniamo duro". Segretario al Turismo: "Buona affluenza. Non eccezionale, ma meglio rispetto a zone vicine"

Dopo le ultime polemiche, la prova regina di Ferragosto a Rimini sembra superata. In spiaggia tante persone, spiegano gli addetti ai lavori che restano, comunque, con l'amaro in bocca per una stagione sottotono. Diversi i motivi, secondo gli operatori: dal meteo all'aumento dei prezzi.

"Nel mese di luglio - afferma Gabriele Pagliarani del Bagno 26 - abbiamo avuto una leggera flessione. Comunque ci stiamo riprendendo alla grande. Oggi quasi tutte le spiagge sono piene. Non vogliamo polemizzare: sono tantissime le prenotazioni da dopo Ferragosto in poi. Il ceto medio ha grosse difficoltà economiche. Dobbiamo tenere duro: il nostro detto, dall'alluvione, è 'tin bòta'. Dobbiamo tenere duro e trovare idee nuove: principi nuovi per far rinascere la nostra meravigliosa Riviera". Differenti le opinioni dei bagnanti, tra caro prezzi e visitatori che spiegano di non riuscire a trovare posto negli hotel.

Risultato “buono” per San Marino che tiene nonostante le difficoltà. Con risultati migliori rispetto ad altre zone vicine, afferma il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati. "Affluenza positiva, ma non eccezionale - dichiara Pedini Amati - però in centro storico c'è movimento. Questa estate si caratterizza per un lieve aumento dei prezzi, va detto. La fascia media riesce a fare meno vacanze e i tempi di permanenza al mare sono più corti. San Marino non va male. Non benissimo, ma non un dramma come in certe zone limitrofe".

Nel servizio l'intervista a Gabriele Pagliarani (operatore balneare Bagno 26), le voci dei bagnanti e le dichiarazioni del segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati

