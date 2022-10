SOCIAL TikTok: nuove norme, video live solo per maggiorenni Il cambiamento avverrà dal 23 novembre

TikTok aumenterà dal 23 novembre l'età richiesta per avviare dirette sulla piattaforma. Lo ha annunciato ByteDance, l'azienda cinese che sviluppa l'app, in un post ufficiale. Prima del cambiamento, agli iscritti bastava avere 16 anni per trasmettere le live, un'età che adesso TikTok considera bassa per alcune tipologie di contenuti, anche indirizzati ad un pubblico più adulto in quanto a temi e discussioni. "Vogliamo che la nostra community sfrutti al meglio le opportunità che il live può offrire senza compromettere la sicurezza. Riteniamo che questi aggiornamenti possano proteggere ulteriormente gli utenti più giovani della nostra community - spiega la società - Abbiamo in programma di introdurre un nuovo modo per i creatori di scegliere se preferiscono raggiungere solo un pubblico adulto nelle loro dirette".

La novità arriva pochi mesi dopo che TikTok ha dichiarato di voler iniziare a identificare quali contenuti sono appropriati per adolescenti rispetto a quelli per gli adulti. Oltre a ciò, TikTok sta implementando anche una versione aggiornata del suo strumento di filtro delle parole chiave, che suggerirà agli utenti nuovi termini da aggiungere all'elenco dei filtri, attivo per evitare commenti ritenuti inappropriati.

