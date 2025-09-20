Tim San Marino store, l'inaugurazione: un nuovo spazio tra esposizioni e isole per la clientela

Non solo un negozio, ma un luogo di incontro per la comunità. È questo l'obiettivo con cui è stato rinnovato il Tim San Marino store, che diventa più grande e accogliente. Oltre 200 metri quadrati tra spazi espositivi e isole per permettere ai clienti di provare i prodotti di telefonia ed elettronica. Durante l'inaugurazione il presidente di Tim San Marino Nicola Barone ha ricordato le sfide da affrontare, come la trasformazione digitale. Nicola Barone – Presidente Tim San Marino. "La Repubblica di San Marino è pronta alle strutture tecnologicamente avanzate", secondo il Presidente di Tim San Marino Nicola Barone. "Mi riferisco alla fibra ottica, al 5G, ma anche all'IA, il cloud, le piattaforme digitali", ha spiegato.

L'inaugurazione al Centro uffici Tavolucci ha visto la partecipazione dell'amministratrice delegata Simona Zanotto e del direttore commerciale Tim Andrea Rossini che ha ribadito la volontà di voler continuare a investire a San Marino. Presenti alla cerimonia anche i Segretari di Stato per il Territorio Matteo Ciacci e per le telecomunicazioni Rossano Fabbri che hanno ricordato il lavoro per migliorare la rete mobile a San Marino attraverso nuove infrastrutture. Sulla telefonia mobile ci aspettano una implementazione della infrastrutture che ci permetteranno di risolvere gli annosi problemi che la Repubblica di San Marino ha - ha detto Rossano Fabbri, Segretario di Stato per le telecomunicazioni - specialmente per quanto riguarda l'asse dal confine di dogana al Kursaal.

Nel servizio le interviste al Presidente di Tim San Marino Nicola Barone e al Segretario di Stato alle Telecomunicazioni Rossano Fabbri.