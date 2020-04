Time To be Careful: quattro aziende fra Pesaro e San Marino si uniscono per produrre presidi medici

Dall'unione fra quattro aziende fra San Marino e Pesaro, ovvero Marlù Gioielli, FormPack, Giemme Cut, e Trilogy, nasce Time To be Careful. Si tratta di un nuovo modello di impresa per la produzione di schermi facciali e visiere protettive in polietilene di alta qualità certificata CE e per uso sanitario, dispenser per igienizzanti, divisori e paratie di protezione su misura da destinare a farmacie, uffici, aziende, negozi, hotel e ristoranti. Le aziende hanno messo assieme le loro diverse competenze per produrre localmente dei prodotti che fino a due mesi fa venivano importati al 90% da altri paesi, per soddisfare il fabbisogno di strumenti di prevenzione sanitaria e, allo stesso tempo, garantire l'occupazione dei dipendente delle aziende con nuove prospettive di lavoro. Già prodotte mille visiere, che sono state donate agli operatori delle forze dell’ordine italiane e all’ospedale di San Marino e Pesaro. Si mira a produrre e a distribuire, entro fine mese, altri 40.000 pezzi, in modo così da garantire anche pieno lavoro ai 60 dipendenti delle 4 imprese. Attivo già il sito internet.

