Timeless: il nuovo calendario di Banca Sammarinese d'Investimento presentato ai Capitani Reggenti

Una riflessione sul concetto di tempo e sulle sue declinazioni. È questo il significato di “Timeless”, il calendario 2020 realizzato dall'artista Leonardo Bianco per Banca Sammarinese d'Investimento curato dalla Fondazione Cino Mularoni. “Il settore bancario – sottolinea il Segretario alle Finanze Eva Guidi – sostiene da sempre l'arte nelle sue svariate forme”. “Un messaggio importante e prezioso – spiegano i Capitani Reggenti – in un momento in cui sembra prevalere il contingente e l'effimero. Una testimonianza di fiducia nell'arte.

L'opera lega passato e futuro. “È nel trascorrere del tempo, nella continuità – evidenzia il presidente di BSI Giuseppe Dini – che la nostra banca ha raggiunto tutti i propri obiettivi, consolidandoli e superandoli”.

