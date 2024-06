SAN MARINO PHOTO COSPLAY Tina Meloni "indignata" per scatti al cimitero di Montalbo. Pedini Amati: "Iniziativa personale, senza autorizzazioni"

Tina Meloni di Repubblica Futura si dice indignata che uno dei servizi fotografici di San Marino Photo Cosplay 2024 si sia svolto al Cimitero di Montalbo. “Un'invasione blasfema”– scrive -, e che ha richiesto l'intervento della Gendarmeria per allontanare gli artisti. Sentimento condiviso anche da altri cittadini che come lei si sono recati, sabato e domenica, a trovare i propri cari defunti. Chiama in causa la Segreteria, chiedendole di escludere l'ingresso nei cimiteri per servizi fotografici.

A stretto giro la risposta di Federico Pedini Amati, che ne condivide lo sdegno. "Cosplay, come evento in sé – afferma - è riconosciuto tra i più importanti, ma iniziative personali, senza alcuna autorizzazione da parte delle Segreterie – aggiunge - non erano prevedibili". Ha quindi chiesto agli organizzatori delucidazioni e di prendere le distanze da questi fatti, escludendo dall'esposizione le foto scattate al cimitero. “Spero in futuro – conclude - che non serva il commento di una Segreteria di Stato ma che prevalga il buon senso di non recarsi in luoghi dove regnano silenzio e rispetto”.

