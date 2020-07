ESTERI Tirocinio presso la Commissione europea: aperte le iscrizioni

Aperte da oggi e fino al 31 agosto, le iscrizioni per partecipare al bando internazionale per i tirocini presso la Commissione europea relativi al periodo di marzo 2021. Lo ricorda ai giovani sammarinesi la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, visto il particolare momento storico, che vede la Repubblica fortemente impegnata sul fronte europeo nel negoziato con l’Unione per l’Accordo di associazione.

Due volte all'anno, la Commissione europea offre circa 950 tirocini di cinque mesi retribuiti. Costituiscono un importante approfondimento dei processi e delle politiche delle istituzioni europee, offrendo l'opportunità di contribuire al lavoro quotidiano della Commissione e di mettere in pratica la teoria accademica.



