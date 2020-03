Titancoop: il punto vendita di Dogana chiuso per le prossime due domeniche

Titancoop annuncia la chiusura domenicale del punto vendita di Dogana per le prossime due domeniche (22 e 29 marzo). Una misura, eccezionale e limitata, volta a tutelare la salute dei clienti durante l’emergenza covid-19, misura doverosa – scrive la Cooperativa - per contribuire a limitare le presenze sulle strade, in linea con il Decreto vigente, diluendo gli acquisti delle famiglie durante i giorni feriali; ma anche rispondere alle esigenze dei dipendenti che tanto stanno facendo per garantire un servizio essenziale alle persone. La Titancoop ricorda anche l'ammontare delle donazioni tramite il conto dedicato e periodicamente girate all'ISS: 21.580 euro, di cui 20mila donati da TitanCoop.



