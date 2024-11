BUONE PRATICHE TitanCoop presenta il bilancio sociale: "i valori di una cooperativa di persone per le persone" Frutto dell'impegno del gruppo di lavoro formato da Alex Ghiotti, Mauro Fiorini, Barbara Massari, Daniele Forcellini, Pio Chiaruzzi, Lucia Semperlotti e Mirco Fiorani, coadiuvati dal prof. Tito Menzani

Il ruolo svolto nel territorio, la fitta rete di relazioni costruite, la sostenibilità del modus operandi, di oggi e di domani. Nel primo bilancio sociale 2023 di TitanCoop, la sintesi delle buone pratiche messe in atto, con un occhio sempre vigile ai bisogni della società attraverso donazioni e solidarietà. Le teste e le mani della cooperazione di consumo si uniscono, dunque, per rendicontare non i numeri ma l'impatto sulla gente e il sistema.

“Un lavoro pionieristico”, realizzato da un apposito gruppo di lavoro, guidato dal Vicepresidente TitanCoop, Alex Ghiotti e composto da Mauro Fiorini, Barbara Massari, Daniele Forcellini, Pio Chiaruzzi, Lucia Semperlotti e Mirco Fiorani, accompagnati nella stesura dal prof. Tito Menzani, docente all'Università di Bologna, nel ruolo di facilitatore.

Un processo partecipato e condiviso che parte dalla storia di questa realtà, nata nel 1976, lasciando un'impronta significativa nel Paese in termini economici, qualitativi e culturali, e che vuol essere stimolo per il presente e punto di partenza per nuovi traguardi.

In rilievo il coinvolgimento dei soci-lavoratori (due dipendenti), parti attive di questo bilancio sociale, che – è certezza unanime - sarà il primo di una lunga serie.

Nel video l'intervista a Mauro Fiorini, Presidente TitanCoop.

