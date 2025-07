STORIA E CULTURA “Titano – il segreto della Libertà”: iniziate le riprese della miniserie di Roberto Giacobbo Da novembre in onda su Rtv: la storia di San Marino raccontata sotto vari aspetti inclusi i lati meno conosciuti.

La storia di San Marino raccontata sotto vari aspetti inclusi i lati meno conosciuti del territorio. È “Titano – il segreto della Libertà”, miniserie di 5 puntate ideata da Roberto Giacobbo, di cui ne è autore e conduttore.

"San Marino è un grande stato, perché ha una grande storia. Stiamo facendo questi 5 libri in video. Sono 5 documentari - afferma Roberto Giacobbo - che potranno essere conservati addirittura in biblioteca, proprio per lasciare a chi arriverà dopo di noi una testimonianza non solo cartacea, ma anche su supporti di altra natura. Stiamo raccontando nel tempo la storia di San Marino. Sono iniziate oggi le riprese con me e abbiamo cominciato proprio dall'inizio, proprio dall'arrivo di Marino su questo promontorio, raccontando la sua storia e quanto è accaduto molti anni fa".

Naturalmente non mancheranno gli aspetti più curiosi e misteriosi, caratteristica principale dei programmi di Roberto Giacobbo: "Noi studiamo con attenzione, andiamo alla fonte delle notizie e della storia, andiamo a leggere i libri antichi ed è una cosa che aiuta tanto anche per capire come nel passaggio dei secoli tante cose per sintesi e per carità, mai per mala fede, magari si sono un po' tralasciate. E invece ricordarle fa parte di quel modo per incuriosire la mente, per avvicinarsi alla storia, alla nostra storia, che fa molto piacere".

Nel servizio l'intervista a Roberto Giacobbo

