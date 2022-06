“TLC e Public Netco: facciamo chiarezza”, Rete ha dedicato l'incontro di ieri sera alle telecomunicazioni

Dalla nascita di Netco alle indagini del tribunale. Rete, nella serata di ieri a Borgo Maggiore ha ricostruito la storia della società attualmente in liquidazione volontaria attraverso un video. Sono state ripercorse le vicende, gli effetti geopolitici della scelta del partner ZTE ed un intervento finale sulle prospettive delle Telecomunicazioni a San Marino. “Sulla società Netco sta indagando il tribunale – spiega Emanuele Santi, segretario di Rete – e noi ci auguriamo che la giustizia faccia chiarezza su quanto è successo". "Rete ed altre forze politiche avevano sollevato dubbi sulla gestione del progetto soprattutto quando era stato fatto un acquisto da 12 milioni di euro – continua Santi – Noi credevamo nella bontà dell'operazione naufragata, però, in una gestione a dir poco farraginosa”.

Nello specifico il Commissario della Legge inquirente Elisa Beccari sta indagando l'ex presidente della Public Netco Mirko Peverani, gli ex membri del cda Francesca Podeschi e Luciano Ciavatta, l'ex direttore Jaume Salvat Font e l'imprenditore del settore informatico Matteo Casadei. Al centro della vicenda la partnership con Zte Italia e forniture per svariati milioni di euro. E per quanto riguarda la fibra Santi ha sottolineato come “San Marino abbia quasi completato il cablaggio su tutto il territorio” e di come questa sia una “grande opportunità per San Marino”, e la necessità che “l'infrastruttura rimanga pubblica con la possibilità che una pluralità di soggetti possa concorrere per fornire i servizi migliori agli utenti”.