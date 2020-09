Toc Toc, il punto di vista di RF da domani nelle case dei sammarinesi Il periodico sarà presto anche in formato digitale

Da domani nelle case dei sammarinesi, poi successivamente anche in versione digitale, il periodico di Repubblica Futura il cui titolo, TOC TOC, è un richiamo al recupero di garbatezza nei toni pur nella complessità di contenuti che in questo primo numero andranno dalla giustizia, al buco di bilancio ed alla satira politica. “Punteremo il dito sulle contraddizioni di una maggioranza che si è rimangiata proclami di anni di opposizione” spiega in conferenza stampa il direttore Gian Nicola Berardi. Il coordinatore di RF Matteo Fiorini ha riannodato il filo rosso che lega gli argomenti scelti per il primo numero ribadendo l'importanza dell'impegno volontario dei sostenitori di RF ed il valore dell'interesse, della preoccupazione e della partecipazione che c'è dietro a questo impegno editoriale, che attraverso una mail invita ad un rapporto diretto con i cittadini .

Nel video l'intervista a Gian Nicola Berardi.



