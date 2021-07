Tokyo 2020: ecco l'agenda degli atleti sammarinesi

Ieri l'esordio di San Marino alle Olimpiadi con la prima prova di Arianna Valloni nel nuoto, scesa in vasca alle ore 12:53 sammarinesi per le batterie dei 1500 stile libero e arrivata seconda. Domani, 28 luglio, ci saranno le prime qualificazioni nel tiro a volo per Perilli e Berti, rispettivamente alle 02:00 e alle 02:25; nel Judo, Persoglia gareggerà all'alba, quando da noi saranno le 04:58. Il 29 luglio, ci sarà la seconda giornata di qualificazioni per il tiro a volo: alle ore 02:00 quelle femminili e alle 02:50 quelle maschili, mentre Arianna Valloni tornerà in vasca alle 12:00 negli 800 metri stile libero.

Il 31 luglio, la sfida a squadre di tiro a volo, sempre alle 02:00. Per ultimo, il 4 agosto gareggerà Myles Amine, alle 04:30, nella lotta libera.