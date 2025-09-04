Tombola del 3 settembre: ecco i vincitori

Come da tradizione, la giornata delle celebrazioni del 3 settembre si è chiusa con la Tombola, appuntamento attesissimo della Festa di Fondazione della Repubblica di San Marino.
La cinquina, del valore di 2.500 euro, è andata a Diego Cardelli di Borgo Maggiore e Bobeica Irina di San Marino Città.
La prima tombola, che metteva in palio ben 15.000 euro, ha premiato Marcella Carattoni di Borgo Maggiore.
Infine, la seconda tombola, del valore di 7.500 euro, è stata vinta da Jenny Gasperoni di Murata.
