Tombola del 3 settembre: la Dea Bendata premia due bambini.

Rimangono tutti in Repubblica i premi della Tombola del 3 settembre che, dichiarano gli Istituti culturali, si è svolta regolarmente con un esito piacevole e inaspettato. La prima tombola di 15.000 euro è stata vinta da Giacomo Andreini, 6 anni, di Borgo Maggiore. È stato un altro bambino, di 9 anni, a completare per secondo la cartella; Hitam Khalifa, di Serravalle, ha infatti vinto la seconda tombola, del valore di 7.500 euro. A fare per prima la cinquina è stata invece Arianna Tani di Murata, portandosi a casa 2.500 euro.

