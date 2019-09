Tombola: ecco i vincitori

E' Giuliana Megnari, di Serravalle a portarsi a casa la ricca tombola del 3 settembre. Per lei un montepremi di 15 mila euro che non ha dovuto dividere con nessuno, mentre sono stati 5 i fortunati a vincere la seconda tombola: Beatrice Bacciocchi di Borgo Maggiore, Luigi Mancini di Città, Fabio Giri di Borgo Maggiore , Giacomo Ferrari di Murata e Marino Rossi di Fiorentino. Dovranno ora dividere i 7.500 euro previsti da regolamento. Come sempre lo Stradone di Città è stato preso d'assalto per l'estrazione dei numeri fortunati, tanto che sono state vendute in totale 7056 cartelle. Una bella consolazione per Massimo Pelliccioni di Dogana, che ha messo in fila i numeri della cinquina del valore di 2500 euro