Tommaso Saporito è il nuovo dirigente dell’Authority sanitaria di San Marino

Dopo mesi di rinvii, l’Authority per l’autorizzazione, l’accreditamento e la qualità dei Servizi Sanitari, Socio-Sanitari e Socio-Educativi di San Marino ha un nuovo dirigente. È il Dott. Tommaso Saporito, nominato ieri pomeriggio dal Consiglio Grande e Generale con 32 preferenze su 35 votanti. Come prevede la legge, in aula il Congresso di Stato ha portato una rosa di nomi. Insieme al dott. Saporito sono stati indicati anche la dott.ssa Loredana Mariotti e il dottor Vincenzo Romano Spica.

Astenute le opposizioni che hanno lamentato mancanza di confronto preventivo. "Di solito si fa un minimo di confronto tra le forze politiche - ha detto Nicola Renzi (Rf) - per indicare la persona che avremmo deciso, anche per riconoscere dignità a coloro che hanno dato la disponibilità. Non possiamo scegliere solo in base a semplici informazioni di curriculum". Fabio Righi (D-ML) ha parlato di una "situazione di imbarazzo, perché la prassi prevedeva di arrivare in aula con quantomeno un'indicazione, spiegando le ragioni del perché la maggioranza ha deciso di propendere per l'uno o l'altro nome". "Mi sembra un po' patetico - ha aggiunto Emanuele Santi (Rete) - venire qui in aula con tre nomi e una maggioranza palesemente spaccata, giocandovela con la forza dei numeri. Non abbiamo avuto neanche il tempo di fare delle valutazioni".

Il Segretario Stefano Canti ha respinto le accuse ribadendo che "la procedura è in linea con la legge, ovvero ai sensi del comma 1 articolo 7 della legge 69/2004, che recita che il Congresso di Stato fa una rosa di nomi. La nomina che stiamo facendo in questo momento è regolare ai sensi di legge e di quanto è avvenuto in precedenza. Se poi non c'è stata una condivisione sui nomi tra i partiti, mi rimetto alle valutazioni dei singoli".

Il dott. Saporito prende il posto del dott. Claudio Muccioli, che ha guidato l'Authority negli ultimi 4 anni. Il nuovo dirigente, classe 1958, è laureato in Medicina e Chirurgia con una prima specializzazione in Chirurgia dell’apparato digerente ed Endoscopia Digestiva presso l’Università degli Studi di Milano e una seconda, conseguita presso l’Università di Pavia, in statistica sanitaria ad indirizzo programmazione sanitaria.

Negli ultimi 18 mesi è stato Direttore Medico di presidio presso l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano. In precedenza, dal gennaio 2019 alla fine del 2023, è stato Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell’Alto Lario.







