INIZIATIVE PARLAMENTARI Toni Ricciardi (Pd): "Frontalieri di San Marino tassati come in Svizzera, si può" Il deputato lavora anche ad una proposta di legge per eliminare l'Imu estero

Nell'ultima puntata di Hotel Nazionale, la trasmissione condotta da Antonello De Fortuna, con Francesca Biliotti, andata in onda giovedì 15 giugno, il deputato del Partito Democratico Toni Ricciardi torna sull'argomento frontalieri, poiché si è reso protagonista, anche col collega di partito ed ex sindaco di Rimini Andrea Gnassi, di iniziative parlamentari per eliminare la doppia tassazione degli italiani che lavorano a San Marino. Analogamente, lavora ad un progetto di legge per eliminare l'Imu estero: un residente a San Marino che ha una abitazione in Italia, attualmente la paga come se fosse una seconda casa.

