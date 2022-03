SANITÀ Tonnini e Bevere incontrano i Capitani di Castello, annunciate ristrutturazioni importanti per gli ambulatori

Si è tenuto nella giornata di ieri un incontro fra il Segretario agli Interni Elena Tonnini, il Direttore Generale dell'ISS Francesco Bevere e i nove Capitani di Castello di San Marino. Nell'occasione è stato fatto il punto sulla situazione della medicina generale e sono stati illustrati progetti che riguarderanno lo sviluppo del sistema sanitario sammarinese nei prossimi anni, come la necessità di adeguamento delle sedi degli ambulatori principali e periferici, l’operatività delle farmacie e la possibilità di sviluppare servizi specialistici decentrati rispetto all’offerta fornita in Ospedale. Fortemente ribadita da tutti i presenti la necessità di una sanità universalistica vera che veda al centro i bisogni di salute della persona.



Il nuovo Direttore ISS ha rimarcato l'importanza della collaborazione con le giunte per interventi sul territorio, così come il Segretario agli Interni, che auspica che i Capitani di Castello possano diventare un punto di riferimento per il sistema sanitario nel territorio.



I rappresentanti di Giunta, da parte loro, hanno portato le principali problematiche e criticità segnalate dai cittadini, con forte attenzione alla situazione strutturale e tecnica dei Centri per la Salute e degli ambulatori periferici. Bevere e Tonnini hanno ribadito l’intenzione di intervenire celermente su diversi ambulatori anche con ristrutturazioni importanti. Annunciata anche l'intenzione di rivedere il servizio della medicina di base e ampliare la gamma delle prestazioni che oggi si possono svolgere solo all’Ospedale di Stato.

