Topi alle elementari di Borgo: interviene la Segreteria Istruzione, al lavoro per garantire l'inizio delle lezioni

Roditori all'interno delle Scuole elementari di Borgo Maggiore: del caso si stanno occupando le istituzioni competenti, a partire dalla Segreteria Istruzione e Cultura. A spiegarlo, in una nota, è proprio il segretario Teodoro Lonfernini che rassicura gli utenti. La Direzione Scuole elementari, insieme alle diverse istituzioni e uffici competenti in queste situazioni, è intervenuta e, spiega la Segreteria, "la situazione è in costante osservazione".

Nelle prossime ore, prosegue la nota, si avranno maggiori informazioni sulle tempistiche per la disinfestazione. "In ogni caso - conclude Lonfernini - sono già state valutate tutte le opzioni possibili per garantire agli studenti l'inizio delle lezioni nei termini previsti ed il relativo servizio di refezione in condizioni di igiene e sicurezza".