Torna a San Marino la coppia "Starsky e Hutch" per l'ambiente

Sono tornati per la terza volta in Repubblica, dopo ben quattro anni in giro per il mondo, Martin Hutchinson e il suo compagno a quattro zampe Starsky. La coppia inseparabile, che prende il nome dalla famosa serie TV “Starsky e Hutch”, ha come obiettivo la sensibilizzazione della popolazione e dei bambini in età scolare sulla tutela dell'ambiente.

“Sono tornato qui per la terza volta, con Starsky e mia moglie, e siccome è un posto bellissimo in cui stare e voi ve ne prendete cura così bene, sono felice di essere qui e di condividere la mia esperienza con chi ha voglia di ascoltarmi”, afferma Martin, che continua “Ho camminato per 34.000 chilometri solo per far conoscere la mia filosofia, ovvero quella di rallentare. Dobbiamo guardare il pianeta e la sua bellezza, e quindi rallentare. Vedere la bellezza del pianeta mi ha migliorato la vita”.

Martin è un ex vigile del fuoco di Manchester che ha intrapreso una vita itinerante, grazie alla quale ha incontrato Starsky, un cucciolo abbandonato in Portogallo. I due compagni viaggiano di scuola in scuola per insegnare ai bimbi come dare una mano – o una zampa - alla natura.

“Vorrei continuare a sensibilizzare sul pianeta e aiutare le persone a vedere la bellezza della Terra, questa è la mia missione ora”, sostiene Martin, che ha portato, insieme a Starsky, questa filosofia di vita in giro per il mondo. In dieci anni hanno visitato 600 scuole sudamericane, e il loro prossimo obiettivo è quello di girare tutta l'Europa, per poi andare in Australia, passando ovviamente per San Marino!

“Da quando sono venuto qui la prima volta a visitare le scuole con il mio amico Carlo mi tengo in contatto con tutti i miei amici e sono felice di essere tornato e di incontrare tutti di persona”.