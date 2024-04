9 GIUGNO Torna Area Democratica. Avrà dei candidati indipendenti nella lista di Repubblica Futura Oggi l'ufficialità in conferenza stampa

Nella lista di Repubblica Futura per le prossime elezioni ci saranno anche candidati indipendenti di Area Democratica. Torneranno quindi a candidarsi diversi esponenti politici usciti di scena dopo il governo di Adesso.sm. Sui nomi c'è ancora riserbo. Lo stesso vale per RF che conferma solo Antonella Mularoni e garantisce spazio alle donne.

Portavoce del gruppo Augusto Michelotti, ex Segretario di Stato per il Territorio e Turismo e Enrico Carattoni, consigliere di Ssd. Presenti nella sede di Rf anche altri due ex consiglieri, Vanessa D’Ambrosio e Michele Guidi.“Dopo qualche anno di silenzio – ha detto Enrico Carattoni di Area Democratica – torniamo a farci sentire. Il dialogo con RF non è estemporaneo. C'è una convergenza di programma".

"Ci tiene uniti un percorso che abbiamo fatto ed una serie di intese che abbiamo sui singoli temi del programma elettorale come per esempio sanità pubblica e scuola pubblica - dichiara Carattoni - .Sono tante le battaglie che ci tengono uniti. Abbiamo deciso di far prevalere ciò che ci unisce piuttosto che accentuare ciò che ci divide. Credo che questo sia un messaggio importante non solo per noi ma per tutti quelli che cercheranno di candidarsi nella prossima campagna elettorale".

“Nel 2019 – ha aggiunto Michelotti – avevamo deciso di non candidarci alle ultime elezioni, per dare un messaggio di non attaccamento alla poltrona. Ma ci siamo resi conto che fuori dal Consiglio non si conta. Qui mi sento un po’ a casa mia, dopo l’esperienza positiva al governo con Repubblica Futura. Perché non scendere in campo con le altre forze di sinistra presenti? Dov’è la sinistra oggi? Oggi contano più le persone delle idee".

“Ci uniscono diversi valori – ha aggiunto il vice-coordinatore di RF Fabrizio Perotto – come quello della legalità, per aspetto non negoziabile. E poi la libertà di parola e di espressione. Ci siamo trovati sui programmi, sulle cose da fare e sui metodi”.

"La collaborazione tra Repubblica Futura e Area Democratica nasce molto tempo fa, all’incirca nel 2016 - spiega Mara Valentini, coordinatrice RF -. Abbiamo sempre collaborato e ci siamo sempre confrontati su quelli che sono i progetti per il bene del Paese". Tema centrale della campagna elettorale per Rf saranno “la salvaguardia della sanità gratuita, e l’istruzione che non è un costo ma una necessità. Per questo ogni Castello dovrà mantenere una scuola”. Sul tema delle possibili alleanze: “I giochi inevitabilmente si faranno dopo il voto in base ai numeri e alle forze in campo – ha detto Carattoni – e lo diciamo da posizioni contrarie al referendum del 2019“.

Sulla Dc: “In politica le preclusioni non dovrebbero esserci, certo è che dal nostro punto di vista le distanze sono ampie”. Più risoluto Michelotti: “Se dovessimo arrivare ad una alleanza con la Dc e dovessi essere eletto in Consiglio mi dimetterei lasciando il posto al primo dei non eletti".

Nel video le interviste a Enrico Carattoni, Area Democratica e Mara Valentini, Coordinatrice RF

