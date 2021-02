Torna attiva l'App di San Marino Rtv, ecco gli aggiornamenti

Dopo un periodo di malfunzionamento della nostra App, sono stati rilasciati i nuovi aggiornamenti per Android e iOS. Entrambi sono già negli store. Scusandoci per i problemi, che non dipendono da San Marino Rtv, vi invitiamo a scaricare gratuitamente l'App e, per chi ne fosse già in possesso, ad aggiornarla per poter rimanere sempre aggiornati su news, programmi e dirette.

Scarica ora l’App San Marino RTV

Per Apple: https://apps.apple.com/it/app/san-marino-rtv/id960678442

Per Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=sm.smtvsanmarino.tv