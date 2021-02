DOWNLOAD Torna attiva l'App di San Marino Rtv, ecco gli aggiornamenti

Torna attiva l'App di San Marino Rtv, ecco gli aggiornamenti.

Dopo un periodo di malfunzionamento della nostra App, sono stati rilasciati i nuovi aggiornamenti per Android e iOS. Entrambi sono già negli store. Scusandoci per i problemi, che non dipendono da San Marino Rtv, vi invitiamo a scaricare gratuitamente l'App e, per chi ne fosse già in possesso, ad aggiornarla per poter rimanere sempre aggiornati su news, programmi e dirette.

Per Apple: https://apps.apple.com/it/app/san-marino-rtv/id960678442

Per Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=sm.smtvsanmarino.tv

