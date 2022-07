Torna CSDL informa, il sindacato parla online di sanità e riforma del mercato del lavoro

Termini e condizioni dell'ipotesi di riforma del mercato del lavoro, rinnovo dei contratti, taglio degli addetti al Casale La Fiorina. Sono questi gli argomenti al centro dell'incontro online CSDL informa.

Il Segretario confederale Enzo Merlini ha elencato le riforme considerate dal sindacato necessarie per il paese: pensioni, IGR e FONDISS. Parole dure su quella che riguarda invece il mercato del lavoro. La CSDL considera prioritario cambiare la legge per l'inserimento lavorativo di disabili e invalidi e dare una migliore definizione di quale ruolo abbiano dentro le imprese i soci e gli amministratori. Merlini si chiede anche cosa succederà per le società che non hanno nessun dipendente.









Stephane Colombari ha fatto il punto sulle trattative legate ai contratti e spiegato che la logica è concentrare la mediazione sull'aspetto economico. "Non chiediamo la copertura totale dell'inflazione perché dobbiamo rispondere alle emergenze attuali” ha commentato Colombari. William Santi ha posto l'attenzione sulla disciplina dei lavori atipici previsti dalla riforma del mercato del lavoro: in particolare quelli legati assistenza alla persona ed ha ribadito la “contrarietà all'intermediazione di manodopera per le assunzioni che esautora l'ufficio del lavoro”.

Ha concluso gli interventi Elio Pozzi della Federazione pensionati che si è interrogato sul futuro della sanità sammarinese con un focus sulla medicina di base rispetto all'aumento dei casi covid e sul tema della riduzione del personale al Casale la Fiorina.