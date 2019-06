Torna "Deejay on stage"

Nel servizio le interviste a Rudy Zerbi, il direttore dell'Ufficio del Turismo Nicoletta Corbelli e il Sindaco di Riccione Renata Tosi

Anche quest'anno Riccione e San Marino insieme per “Deejay on stage”, il palinsesto di iniziative e dirette radiofoniche che partiranno il 5 luglio con la Notte Rosa. Quest'anno nuovo format, per far interagire artisti affermati e giovani promesse della musica. A fine agosto la “banda” di radio Deejay si sposterà dal mare all'entroterra con la seconda edizione di “Play Deejay San Marino”: il primo villaggio sportivo a ritmo di musica.

Ma non è tutto: per la prima volta Radio Deejay sarà in diretta nei giorni dell’evento da una location unica e suggestiva come la Cava degli Umbri. L’evento è patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e il Turismo e dalla Segreteria di Stato per lo Sport e la Cultura della Repubblica di San Marino ed è realizzato in collaborazione con l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino, nell'ottica di una forte sinergia tra pubblico e privato.

