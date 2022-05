Torna il Banco Alimentare: cresce il bisogno di aiuto, appuntamento domenica 29 maggio a San Marino In caso di maltempo, l'iniziativa sarà rinviata

I costi di gestione aumentano, ma a crescere sono anche le richieste di aiuto. Nel weekend tornano le iniziative del Banco Alimentare, anche a San Marino, per sensibilizzare sulle attività e raccogliere fondi per garantire supporto a chi è in difficoltà. Sono 5,6 milioni - stima l'organizzazione citando Istat - le persone che non hanno accesso a un'alimentazione adeguata in Italia. Nel 2022, spiega Banco Alimentare, le spese per la gestione degli alimenti distribuiti sono cresciute del 43%.

Due i punti dell'iniziativa a San Marino per domenica 29 maggio: alla Porta San Francesco, in Città, dalle ore 14,30 alle 18 e a Torraccia durante un'iniziativa dedicata alla poesia dalle ore 17,30. L'Obiettivo generale della campagna è raccogliere risorse per offrire 3 milioni di pasti, in un periodo segnato da povertà in aumento anche sul Titano.

Nel servizio, l'intervista a Remo Contucci (referente Banco Alimentare)

