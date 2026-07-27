Torna il caldo torrido, Gualandra: “Arriva l’ondata più intensa”

Dopo una breve tregua, l'estate torna a mostrare il suo volto più estremo. L'anticiclone africano è pronto a riconquistare l'Italia e San Marino, dove tra fine luglio e primi giorni di agosto torneranno temperature roventi. Si tratta della quarta ondata di calore: le colonnine di mercurio saliranno giorno dopo giorno, fino a sfiorare i 40 gradi, con picchi tra 36 e 38 già da mercoledì nelle pianure del Centro-Nord. Il caldo si farà sentire anche in montagna, dove oltre i 1.500 metri si registreranno temperature eccezionalmente elevate.

Un'ondata destinata a durare almeno fino al 7-10 agosto. “Farà molto caldo e durerà per 8/10 giorni. Partirà da metà di questa settimana”, afferma Luca Gualandra della Protezione Civile di San Marino. “Sarà probabilmente l'ondata più intensa, nel senso che raggiungeremo i picchi maggiori. Forse non la più lunga, perché è possibile che dopo 7 o 8 giorni ci sia un break, ma è ancora da valutare”.

Dunque saranno giorni di fuoco anche a San Marino. Ma quanto saliranno le temperature? “Dogana potrebbe arrivare a 38/ 39° se gira male. In collina sui 35/36°”. Con il caldo torrido torna centrale anche il tema della prevenzione: Gualandra ricorda le regole d'oro per proteggersi: “Bere tanto, mangiare frutta e verdura, non esporsi al sole se non è necessario, soprattutto se si intende fare attività fisica. Trascorrere molte ore esposti a temperature sopra i 30° non è salutare”.







