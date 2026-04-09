Torna “Il Colibrì” su RTV: Schettini inaugura la nuova stagione

Torna su San Marino RTV il programma "Il Colibrì - Spazio di libertà", condotto da Giovanni Terzi e firmato con Simona Ventura. Un format che ha avuto un grandissimo successo nella scorsa edizione e che si prepara a raggiungere vette sempre più alte.

Ogni puntata prevede un ospite intervistato in profondità, seguito da spazi tematici. Una grande emozione per Giovanni Terzi tornare su questi schermi, che ha ben chiaro il suo obiettivo: "Sempre cercare di far capire che una terra come questa, come quella di San Marino, è una terra che dà opportunità. Dà opportunità di esprimersi. E se guardiamo il mondo di oggi, non è una cosa così naturale ed evidente. È molto complesso riuscire ad avere libertà editoriale. Da questo punto di vista a me non manca mai e devo ringraziare sempre il Direttore Generale Roberto Sergio che consente questa libertà espressiva senza mai, non dico censurare, ma neanche segnalare qualche cosa. Proprio lascia continuamente in piena fiducia e questo è un patrimonio per me umano gigantesco. Lo spirito è la libertà. Chiunque viene in questo spazio a San Marino RTV sa di essere libero. Libero nel raccontarsi, nel raccontare e nel poter divulgare anche. Iniziamo proprio dalla divulgazione".

Ospite della puntata di stasera il professor Vincenzo Schettini, che parlerà anche delle difficoltà che si incontrano con i giovani nel trasmettergli l'amore per la scienza ai tempi dei social network e della progressiva perdita di fiducia nella cultura: "Con Giovanni ci siamo immediatamente piaciuti, intesi anche sul voler trasmettere qualcosa dal mio punto di vista, cioè dal punto di vista di un insegnante. Quindi, essendo anche lui nel mondo un po' dell'educazione dei ragazzi, come padre, come figura di riferimento, ha voluto me per questo motivo. Poi in questa puntata parleremo di fede. Lo vedremo da un punto di vista anche un po' della fisica, se vogliamo. Perché fede significa fiducia. E la fiducia è una cosa che in questa realtà stiamo un po' perdendo" ha concluso Schettini.

Nel video le interviste a Giovanni Terzi e Vincenzo Schettini







