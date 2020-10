Torna il Forum del Dialogo: focus su ambiente e clima, si parte venerdì 23 ottobre a Domagnano

Dopo il rinvio a causa della pandemia, torna il Forum del Dialogo. Ogni anno un tema diverso, per riflettere sui giorni nostri e ripensare il futuro. Non un semplice convegno, spiegano gli organizzatori, ma un “luogo” per confrontarsi e creare nuovi contributi. Quest'anno si parlerà di ambiente e cambiamenti climatici insieme a studiosi da cinque università italiane ed europee e ad esponenti di istituzioni, società, imprenditoria e mondo religioso.





Appuntamento alla sala Montelupo, a Domagnano, da venerdì pomeriggio a sabato, nel rispetto delle normative anti-Covid. E non si escludono collegamenti a distanza per gli ospiti che lo richiederanno. Si arricchisce, poi, il contributo dalle realtà del territorio: per quest'edizione del Forum è stata stretta una collaborazione con 15 Comuni.

Nel servizio, l'intervista a Renato Di Nubila, responsabile scientifico Forum del Dialogo