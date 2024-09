PREVISIONE METEO Torna il garbino su Romagna e San Marino Il vento di libeccio farà anche alzare le temperature, almeno fino a domenica quando ci si attende un netto calo termico per l'arrivo della bora

Torna il garbino su Romagna e San Marino.

Per tutta la giornata di giovedì 26 settembre sono previsti venti di burrasca forte (intensità tra 74 km/h e 88 km/h) sulle cime appenniniche centro-occidentali. Sulle zone collinari degli Appennini centro-occidentali,e a quote più elevate sugli Appennini orientali, sono previsti venti di burrasca moderata (tra 62 km/h e 74 km/h). Si prevede inoltre la possibilità di temporali sui rilievi centro-occidentali, localmente anche di forte intensità.

Nei prossimi giorni sarà quindi il garbino ad essere protagonista in Romagna. Il vento, proveniente da sud-ovest, farà anche alzare le temperature. Situazione simile anche per venerdì, con vento di libeccio in ulteriore intensificazione. Per le giornate di venerdì e sabato si attende l'eventuale allerta della Protezione civile.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: