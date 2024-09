Torna il maltempo: allerta gialla nel Riminese, arancione per piene nella zona di pianura bolognese

Da oggi torna il maltempo, con pioggia e temporali da Nord a Sud. Allerta arancione per piene nel bolognese, gialla nel riminese per temporali. Una depressione di origine atlantica si avvicina progressivamente all'Italia, determinando un significativo peggioramento delle condizioni meteo: previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo anche per Liguria, Piemonte, Lombardia, Toscana e Campania.