Torna il maltempo: pioggia per domenica e lunedì, temperature di nuovo giù

A San Marino sono previste altre piogge per domani e lunedì. Inizieranno già questa notte, con relativo abbassamento delle temperature. Nella giornata di domani, gran parte dell'Emilia-Romagna sarà interessata da precipitazioni anche consistenti a ridosso dei rilievi con accumuli anche di 50-70 millimetri. Poco coinvolto il Piacentino con precipitazioni deboli e tempo asciutto dal tardo pomeriggio. E lunedì non andrà meglio quando sul Titano la colonnina di mercurio oscillerà tra i 5 e i 6°C.

La Protezione Civile regionale e l'Arpae hanno così emesso una allerta - in vigore dalla mezzanotte di oggi a quella di domani - per temporali e vento forte su larga parte del territorio. In particolare, l'allerta è di colore arancione per criticità idraulica e idrogeologica e temporali sulla Romagna, sull'Emilia orientale, sulla pianura emiliana centrale e sull'Emilia occidentale oltre che per vento sulla costa romagnola e ferrarese e sull'intero crinale appenninico. Prevista anche una intensificazione dei venti con raffiche che potrebbero superare nel pomeriggio/sera la soglia di 40 nodi. Sulla costa sono previste onde, nella seconda parte della giornata, con una altezza superiore a due metri e mezzo.

Intanto la Diga di Ridracoli è vicina alla prima tracimazione del 2019: è infatti piena al 99,54%.