Come da tradizione la terza domenica di ogni mese, torna domani il Mercatino dell'Antiquariato sotto i portici di Borgo Maggiore. Si riparte dopo mesi di sospensione dovuti alla pandemia. Un appuntamento storico per il Castello: numerose le bancarelle e gli stand rivolti ai collezionisti alla ricerca di pezzi unici oppure occasioni per tutti i gusti.