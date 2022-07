Torna il Symbol Remember, la festa per far rivivere il suono e le emozioni dello storico locale sammarinese che tra il 1988 e i primi anni del 2000 ha fatto epoca richiamando in Repubblica tantissimi giovani da ogni parte d'Italia. Quest'anno l'evento, in programma il 16 luglio, si svolgerà al Campo Bruno Reffi.

Presenti le voci e i dj storici del locale nella serata organizzata da Andrea e Veronica Ercolani Volta, figli del fondatore del Symbol Massimo Ercolani Volta. “Evento molto importante nel palinsesto turistico sammarinese – evidenzia il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati – che permette di richiamare ogni fascia d'età”.

Le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo) e Veronica Ercolani Volta (Organizzatrice)