SAN MARINO Torna il Symbol Remember L'evento per rivivere il "suono" dello storico locale sammarinese è in programma per sabato 16 luglio al Campo Bruno Reffi

Torna il Symbol Remember, la festa per far rivivere il suono e le emozioni dello storico locale sammarinese che tra il 1988 e i primi anni del 2000 ha fatto epoca richiamando in Repubblica tantissimi giovani da ogni parte d'Italia. Quest'anno l'evento, in programma il 16 luglio, si svolgerà al Campo Bruno Reffi.

Presenti tutti i protagonisti di quei “suoni magici”: Maurizio Nari, Lory G, Marco Moda e Marco Corona. Special guest sarà Neja che proporrà uno show ad hoc sugli anni '90 oltre ai suoi successi più celebri. La serata è organizzata da Andrea e Veronica Ercolani Volta, figli del fondatore del Symbol Massimo Ercolani Volta. “Nel palinsesto degli eventi di questa estate abbiamo voluto inserire appuntamenti che potessero essere graditi ad ogni fascia d’età e ai diversi target di turisti e sammarinesi” sottolinea il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati.

Le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo) e Veronica Ercolani Volta (Organizzatrice)

Programma

20.00 Cocktail di benvenuto

21.00 Cena

23.00 Taglio della Torta e Video Emozionale del Symbol

23.15 DJ Set Mr Lori G - Vocalist Marco Corona 00.00 Spettacolo con Special Guest Neja 00.30 DJ Set Maurizio Nari - Vocalist Marco Moda L'ingresso dopo cena sarà consentito dalle 22.30



