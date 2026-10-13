Torna il TTG Travel Experience: le strategie del turismo nel segno di 'Exist'

Il turismo guarda al futuro e Rimini è pronta a diventarne la capitale con il TTG Travel Experience, dedicato ai nuovi modelli di vacanza e all'evoluzione dell'ospitalità. Tre giorni, in Fiera per mettere a confronto operatori e destinazioni (con 2.800 brand espositori) e delineare le strategie del turismo nel segno di EXIST, tema portante di quest'anno.

A fotografare il momento è la seconda edizione del Tourism and Incoming Watch di Nexi, in anteprima proprio al TTG. Nei primi otto mesi del 2026, la spesa dei turisti stranieri in Italia ha raggiunto i 16 miliardi e 200 milioni di euro, + 5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Al centro della manifestazione, le nuove tendenze del viaggio: dal beach wedding - che nel 2025 ha rappresentato quasi il 39% del mercato mondiale dei matrimoni di destinazione - ai soggiorni brevi e alle vacanze distribuite durante tutto l'anno. Spazio anche al turismo degli eventi e al Mediterraneo, con un approfondimento dedicato all'area. Focus sulle imprese balneari, in un momento cruciale per il settore, che al TTG terrà l'Assemblea Generale.

Tra gli appuntamenti istituzionali, il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi – sarà presente al taglio del nastro – con l'omologo polacco Ireneusz Raś presenterà il Cammino di Giovanni Paolo II, itinerario dedicato ai luoghi legati alla vita di papa Wojtyła.

Protagonista la Repubblica, Segreteria e Ufficio del Turismo, nel padiglione del Titano dove giovedì sarà in visita lo stesso Ministro Mazzi. Sempre giovedì, nel pomeriggio, la tavola rotonda con anche il Segretario Federico Pedini Amati sul tema “San Marino, tutta un'altra storia - Il racconto della Repubblica attraverso lo sguardo di Lonely Planet”.









